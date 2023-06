Aprenda como tirar as manchas de gordura da Air Fryer de um jeito super fácil

Preparar alimentos na airfryer é muito prático e rápido, não é mesmo? No entanto, limpar o eletrodoméstico depois não é algo tão veloz assim. Vale ressaltar que tirar as manchas de gordura da Air Fryer de forma errada pode acabar comprometendo toda a funcionalidade da máquina.

Foi pensando em toda sujeira que impregna na fritadeira elétrica que hoje trouxemos um passo a passo para você aprender de uma vez por todas como limpá-la de forma eficaz!

Antes disso, saiba que não é recomendado usar produtos abrasivos para limpar a fritadeira. O ideal é que você use apenas detergente neutro e uma esponja para esfregar e remover a gordura. Caso seja necessário, você também pode deixar as peças de molho na solução de vinagre com bicarbonato de sódio.

Saiba como tirar as manchas de gordura da Air Fryer de um jeito super fácil

A primeira coisa a ser feita, e é até um pouco óbvio, é tirar a airfryer da tomada e esperar que ela esfrie completamente.

Feito isso, remova a gaveta e comece a limpar a cesta. Aqui iniciamos o ponto crucial da limpeza, visto que é na cesta que há mais sujeira e gordura acumulada.

Se sua cesta for aramada, basta usar uma esponja e detergente neutro para resolver o problema. Lembre-se de usar o lado macio da esponja e esfregar bem toda sujeira.

Enquanto isso, se a cesta da sua airfryer for lisa, não tem segredo também! A esponja e o detergente já resolvem o problema.

Um detalhe importante é que a lavadora de louças também lava de forma eficiente essa cesta. Caso você tenha uma, saiba que pode colocar lá dentro tranquilamente!

Seguido disso, agora é hora de lavar a gaveta onde fica a cesta. Essa peça também acumula muita sujeira e restos de comida, por isso, sua limpeza é imprescindível.

Nessa peça recomendamos mais uma vez usar o lado macio da esponja e muito detergente. Caso necessário, deixe o bicarbonato diluído em água de molho dentro do equipamento, para amolecer a sujeira.

Chegando na parte externa, use um pano levemente umedecido. Nessa parte, lembre-se de não molhar o fio ou qualquer outra parte importante do aparelho.

Passe o pano por toda máquina, inclusive no buraco onde a gaveta fica encaixada. E pronto, está novinha e em folha!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!