Adolescente com necessidades especiais é encontrado morto em represa

O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da manhã deste domingo (18), em Goianira, na região Metropolitana, para resgatar um adolescente, de 17 anos, que teria se afogado em uma represa.

De acordo com a corporação, o menor estaria desaparecido desde a tarde do último sábado (17) e era diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Os mergulhadores estiveram no local e realizaram os trabalhos de busca. Foram utilizadas duas viaturas de apoio.

O corpo do adolescente foi encontrado a aproximadamente cinco metros de profundidade e retirado da represa.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para os trâmites legais.