Fiscal da postura é morto em distribuidora de bebidas após denúncia por som alto

Fiscal da Postura de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, Wilson do Socorro Gomes Barbosa, de 52 anos, foi morto na madrugada deste domingo (18).

O Portal 6 apurou que a vítima saiu de casa e foi até uma distribuidora de bebidas próxima a residência e que estava com som alto.

No local, Wilson foi alvejado com disparos de arma de fogo. O suspeito de efetuar os tiros fugiu logo em seguida em um veículo.

A vítima chegou a ser resgatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital Estadual de Formosa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).