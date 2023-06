Preso pela CPE, homem conta como matou o pai a sangue frio em Goiânia

Um jovem de 22 anos foi preso pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE), no Setor Madre Germana 2, em Goiânia, na manhã deste domingo (18).

De acordo com informações da CPE, o suspeito teria matado o pai, de 57 anos, pois ele fazia brincadeiras das quais o rapaz não gostava.

Primeiro ele quebrou pescoço da vítima ao desferir um mata leão e posteriormente teria dado golpes com um cabo de enxada, uma pedra e uma pá, além de diversos socos.

O Portal 6 apurou que no momento em que a CPE chegou ao local do crime, diversos populares estavam na rua para evitar a fuga do suspeito.

Aos policiais, uma mulher, de 46 anos, e que testemunhou o crime, contou que estava lavando a louça quando ouviu os pedidos de socorro da vítima.

Ela foi ameaçada de morte caso chamasse a polícia. Diante da situação, ela saiu correndo para a rua pedindo a ajuda dos vizinhos, que acionaram os militares.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes da capital e preso pelo crime de homicídio.