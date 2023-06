Cliente entra na cozinha de restaurante e fica sem acreditar no que a funcionária estava fazendo

Para comer fora de casa, é necessário ter ciência de que não se sabe o que está acontecendo na cozinha do estabelecimento. No entanto, um turista fez um flagra para lá de chocante quando visitou a República Tcheca.

A cena foi gravada por um homem que estava em Praga e decidiu procurar algo para comer. Então, ele selecionou um restaurante vegano e, ao chegar, se deparou com uma visão que imediatamente cortou o apetite.

De acordo com o jornal Daily Star, o homem entrou e não encontrou um atendente, o que fez com que fosse até a cozinha para buscar alguém. Nesse momento, ele viu a cozinheira do local cortando as unhas do pé em cima do balcão onde os alimentos são preparados.

No vídeo, que já acumula mais de 2,3 milhões de visualizações no TikTok, é possível ouvir o homem dizendo “Eu ia pegar [comida] nesse lugar, mas agora não vou mais”.

A cozinheira parece se surpreender com a visita inesperada e tenta disfarçar. No entanto, não foi o suficiente para conquistar o cliente.