Mesa do DJ do Festival Hipnotica em Goiânia pega fogo e assusta participantes

Um princípio de incêndio atingiu um dos palcos do Festival Hipnotica, que aconteceu no fim da manhã do domingo (18), em Goiânia, e assustou os participantes e artistas presentes no local.

O incidente ocorreu após uma mesa de som pegar fogo durante a apresentação do produtor musical israelense e DJ Astrix.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a estrutura começa a pegar fogo e assusta tanto o profissional quanto o público.

Momento exato do acidente na hipnótica. pic.twitter.com/pq8bvHGfpd — Lixeira do Trance oficial (@Lixeiradotrance) June 18, 2023

Já em outro registro, divulgado na página oficial do DJ no Instagram, é mostrado as chamas já tomando conta de boa parte do palco.

Apesar do susto, o fogo foi controlado pela organização do evento e ninguém ficou ferido. A apresentação de Astrix também foi retomada logo em seguida.