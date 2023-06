Cai a casa para o goiano que fingia ser policial para dar match no Tinder e comer sanduíche de graça

Um homem, que não teve nome e idade revelados, foi preso pela Polícia Militar (PM), na última segunda-feira (19), em Goiânia.

Ele fingia ser um agente da Polícia Civil (PC) para dar match no Tinder e comer sanduíche de graça no Burger King. A prisão foi realizada no Jardim América.

Com o suspeito foram encontrados identidade falsa, réplica de uma arma de fogo, um par de algemas, duas camisetas e uma carteira com a logo da PC.

Uma mulher que se encontrou com o falso policial contou que foi ameaçada por ele. Ao G1, ela relatou como foi a situação.

“Ele fez uma brincadeira e encostou a arma no meu abdômen, naquele momento eu travei, entrei no carro e falei pra ele não fazer novamente isso”, narrou.

Nas redes sociais, o ex-deputado estadual Humberto Teófilo, que é delegado da PC, compartilhou um vídeo onde conversa com o suspeito, que negou todas as acusações.