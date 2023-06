Com chegada do inverno, especialistas fazem alertas para consequências do tempo seco em Goiás

Com a chegada do inverno nesta quarta-feira (21), a população goiana deve ligar um sinal de alerta para não passar por maiores complicações com a mudança de tempo.

Ao Portal 6, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explicou que a tendência é de que, até setembro, as temperaturas serão maiores.

Além disso, o meteorologista apontou que a incidência do fenômeno El Niño deve potencializar ainda mais o calor marcado pelos termômetros no estado.

“Nossos prognósticos apontam que ele [El Niño] deve permear até o final do ano. Assim, a tendência é que o tempo em Goiás fique mais seco, se tenha um prolongamento da estiagem, chuvas irregulares e abaixo da média. As chuvas também devem vir em formato de tempestade”, detalhou.

Problemas respiratórios

Além disso, André Amorim também indicou que, com a umidade em queda, a tendência de queimadas e incêndios aumenta consideravelmente.

“A maioria das queimadas são provocadas, ou seja, são pessoas que veem o mato seco e colocam fogo, o que é uma prática bastante danosa”, explicou.

Dessa forma, a propensão para problemas respiratórios se torna ainda maior. Infecções como rinite, bronquite, asma, sinusite gripes e resfriados tendem a proliferar nesta época.

Em entrevista anterior ao Portal 6, o médico infectologista Marcelo Daher afirmou que é importante manter a hidratação e, se possível, usar umidificador de ar, para ajudar a lidar com o tempo seco.

“A gente também pode evitar o uso de ar-condicionado, que resseca demais o ambiente”, orientou o profissional da saúde.