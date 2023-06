Estudantes de Goiás podem se inscrever para receber bolsa mensal de até R$ 5.800

O Programa Universitário do Bem (ProBem), iniciativa do Governo de Goiás, está oferecendo 4 mil novas bolsas de estudo para estudantes em vulnerabilidade social.. São 1 mil vagas em regime integral e 3 mil parciais e as inscrições vão até o dia 07 de julho.

Para se candidatar, basta acessar o site da OVG, ovg.org.br. É necessário também estar vinculado ao CadÚnico do Governo Federal, residir no estado e ter vínculo com a Instituição de Ensino Superior (IES). O resultado será divulgado no dia 1º de agosto, mas os contemplados receberão também o benefício retroativo do mês de julho.

As bolsas parciais cobrem metade do valor da mensalidade, enquanto as integrais abarcam 100% dos custos. A maioria dos benefícios parciais estão na faixa de R$ 650, enquanto os integrais chegam à R$ 1.500. Alunos de medicina e odontologia podem ter bolsas de até R$ 2.900 em parciais e R$ 5.800 em integrais.

O programa também conta com o Banco de Oportunidades, que oferta cursos e estágios ligados à área de formação do bolsista. São incentivadas também participações em projetos sociais e iniciativa humanitárias como, por exemplo, a doação de sangue.

Outro atributo disponibilizado é o acompanhamento integral à família dos bolsistas em condições mais acentuadas de vulnerabilidade, por meio de uma rede socioassistencial.