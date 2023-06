Mãe envenena filha de 4 anos e criança é encontrada abandonada em matagal

Após um término de relacionamento, uma mãe, de 25 anos, resolveu descontar na própria filha, de 04 anos, a frustração da relação amorosa.

Por diversas vezes, ela fez a criança ingerir medicamentos de tarja preta, conhecidos por causar distúrbios e surtos psicóticos, em uma quantidade de, no mínimo, 15 unidades. A situação ocorreu em Valparaíso de Goiás na terça-feira (20).

O Portal 6 apurou que, não contente, a mãe também tomou boa parte dos medicamentos e, sob efeito dos remédios, levou a filha para um matagal, com o intuito de matá-la.

O desfecho só não foi pior por conta da atuação da avó da criança. Ela recebeu informações da autora da ação que a ajudaram a encontrar a neta no local ermo.

Com isso, a mulher deslocou e conseguiu localizar a neta e levá-la para as margens da BR-040, onde entrou em contato com a concessionária que gere a via.

A criança, felizmente, foi encaminhada para o Cais de Valparaíso, onde passou por procedimentos médicos e não corre risco de morte.

Já a mãe, cuja informação da avó já apresentou surtos psicóticos em outras ocasiões, foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Marajó. A mulher de 25 anos, já teria ficado internada em uma unidade psiquiátrica em Anápolis. Esta seria a quarta vez que teria tentado suicídio.