Por conta de cigarro e luz acesa, trabalhador é esfaqueado dentro do próprio quarto

Após ter um desentendimento, por ser proibido de acender a luz e fumar no quarto por um colega, com o qual divide o cômodo, um homem de 32 anos teria desferido três golpes de faca no tórax do outro, de 54 anos. Eles trabalhavam juntos em uma fazenda, na zona rural de Aporé, e o crime ocorreu nesta quarta-feira (21).

O Portal 6 apurou que o suspeito ainda fugiu pelo campo, se escondendo em uma casa dos fundos da propriedade, em um local de difícil acesso. Ao ser encontrado, ele afirmou não saber onde havia deixado a arma do crime.

Após uma varredura na região, agentes da Polícia Militar (PM) de Itajá, cidade que fica à 45 km de Aporé, encontraram a arma em meio às cinzas. O suspeito a teria escondido em uma fogueira feita entre tijolos.

Foi constatado também um mandado de prisão preventiva em aberto, em desfavor do homem. Ele foi encaminhado à delegacia de Itajá e deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio.

Já a vítima foi levada ao Hospital Municipal de Aporé mas, após constatarem as três perfurações e o estado de saúde do mesmo, ele foi encaminhado ao Hospital de Santa Helena.