Show de Zé Neto e Cristiano em Anápolis está confirmado e já tem data para acontecer

Os fãs anapolinos da dupla Zé Neto e Cristiano podem comemorar. Após cinco anos, os cantores já tem data marcada para voltar a cidade.

A informação foi publicada nas redes sociais pela Nobel, responsável pela organização do show. A apresentação será no dia 20 de outubro.

Apesar da confirmação, outras informações como o local onde será realizado o evento e a data para o início da venda dos ingressos, não foram divulgadas.

Não demorou muito para que os fãs ficassem empolgados com o show e confirmassem presença na apresentação da dupla.

“Vou com toda certeza do mundo! Já tá tudo no esquema!”, comentou uma. “Já estou sonhando com esse dia”, disse outra.