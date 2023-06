Criança é assaltada e tem o celular roubado ao voltar da escola, em Aparecida de Goiânia

Uma cena revoltante foi captada por câmeras de segurança de uma casa, no Bairro Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia.

Um menino, vestido com uniforme escolar e voltando das aulas, foi abordado por um motociclista e teve o celular roubado em plena luz do dia, na última quinta-feira (22) – mas divulgada no domingo (25).

Nas imagens, é possível perceber o homem estacionando a moto e indo em direção ao garoto. Ao tentar correr, ele é acompanhado pelo suspeito que, segundo informações da TV Anhanguera, o teria ameaçado com uma faca.

O menino entrega o celular e segue o caminho que fazia. Nas filmagens, é possível também verificar que o suspeito já rondava pela região, passando mais de uma vez pelo local antes de efetuar o assalto.

O caso foi registrado na Polícia Civil (PC), que busca mais informações para determinar o paradeiro do assaltante.

Apesar do susto, o garoto não sofreu ferimentos durante a abordagem.