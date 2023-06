Bombeiros tentam capturar onça que entrou em mansão de condomínio dos famosos, em Goiânia

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã desta terça-feira (27) para tentar capturar uma onça que entrou no Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, – mansão conhecida na capital por abrigar diversos famosos.

De acordo com a corporação, o animal foi visto por alguns moradores na varanda de uma das residências e, agora, está contido em outro espaço.

Em um vídeo divulgado pelos agentes, é possível ver a onça dentro de um cômodo de uma propriedade, parada próximo a uma porta de uma das casas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento, nenhum ferimento foi observado pelos agentes no animal.

Uma equipe de resgate segue no local e aguarda a chegada de técnicos especializados do zoológico para complementar a operação.