“Sei do meu potencial”, diz única jogadora goiana com chances de jogar na Copa do Mundo

Natural de Vianápolis, Vanessa Lorrany Vieira, mais conhecida no cenário do futebol como Vanessinha desponta como uma das cotadas a ser convocada para a Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino – marcado para às 16h. O evento irá ocorrer nos países Nova Zelândia e Austrália, reunirá 32 seleções entre julho e agosto de 2023.

Ela começou a ganhar expressão ao atuar pelo Aliança, de onde partiu para o América Mineiro. Já em 2019, foi contratada pelo Cruzeiro, clube onde ainda joga e ostenta números expressivos.

Em entrevista exclusiva ao Portal 6, ela relembrou o começo da trajetória com a amarelinha, no ano de 2013, e sinalizou a expectativa para uma nova passagem pela seleção.

“Minha primeira experiência na seleção foi no Sub-17, fui convocada para disputar o Sul-Americano, no Paraguai, e estar ali para mim já foi uma grande conquista”, relatou.

Já em 2020, foi convocada pela primeira vez para atuar na seleção principal. O feito se repetiu, e ela conquistou a vaga novamente no ano seguinte, em 2021, sendo chamada pela treinadora sueca Pia Sundhage.

“Seja no Cruzeiro ou na seleção, tenho que dar o meu melhor. Sei do meu potencial e sei o quanto eu tenho capacidade de estar na seleção brasileira, então a expectativa é bem alta”, revelou a atleta.