As pessoas inteligentes possuem manias que nem sempre conseguem ver isso, mas os outros ao seu redor percebem com facilidade.

O que acontece é que a alta capacidade cognitiva dessas pessoas as fazem gastar energia em outras atividade rotineiras, sem falar que a organização também é mais uma válvula de escape para tanta inteligência.

6 manias que as pessoas inteligentes costumam ter e não percebem:

1. Dormir tarde

Acredite se quiser, mas pesquisas apontam que as pessoas inteligentes costumam ter hábitos noturnos, seja melhor desempenho ou raciocínio potencializado durante algumas tarefas.

E não para por aí, as pessoas que conseguem adaptar isso tranquilamente em sua rotina são as que são mais inteligentes.

2. Andar muito rápido

Aqui vem uma coisa inusitada: existe uma ligação direta entre o nível do seu intelecto e a velocidade do seu passo.

Basicamente, andar mais rápido afeta positivamente as capacidades cognitivas do cérebro. Além disso, quem anda depressa desde pequeno tem a tendência a envelhecer mais lentamente.

3. Tocar instrumentos

Se você sabe tocar instrumentos pode ser que você tenha uma alta capacidade cognitiva.

Mas essa definição não surge por acaso, estudos concluíram que os músicos tiveram melhor desempenho em testes cognitivos do que os não músicos.

4. Bagunça é o seu segundo nome

Esse é um hábito condenado por muitos, mas aceito dentro da comunidade dos nerds.

Um estudo da Universidade de Minnesota, constatou que o ambiente desorganizado pode estimular a criatividade desse tipo de pessoa.

5. Xingar demais

Você pode não acreditar, mas segundo um estudo realizado com pessoas de 18 a 22 anos, os jovens que xingavam com mais frequência tinham um vocabulário melhor do que os jovens que não xingam tanto.

Então, se sua mãe briga muito com você por conta de seus palavrões, está na hora de dizer para ela que isso pode ser até um ponto positivo.

6. Ser canhota

Por último, as pessoas canhotas carregam o conceito de parecerem mais inteligentes, isso porque existem muitos estudos que falam a respeito disso.

E é por isso que muitos esperam dos canhotos um grau de inteligência maior.

