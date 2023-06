Ex recebe voz de prisão dentro de ônibus da Urban por não respeitar medida protetiva

Um homem, de 40 anos, recebeu voz de prisão dentro de um ônibus da Urban na noite de quarta-feira (28), em Anápolis. Ele teria descumprido medida preventiva e ainda alegou que simplesmente teria pegado o mesmo ônibus que a ex para ir ao trabalho. A história não colou.

Isso porque, o Portal 6 apurou que o homem a seguiu desde o primeiro ponto até o terminal urbano, no Centro da cidade, onde também a acompanhou adentrando em outro ônibus, de número 81086.

Já dentro do segundo veículo, que passava pela Avenida Brasil, a mulher, de 29 anos, encontrou um colega de trabalho e sentou junto a ele. A partir daí o ex começou a agredi-la verbalmente, afirmando que ela teria um caso com o outro homem.

Ela então acionou a patrulha Maria da Penha, que identificou qual era o ônibus e o local pelo qual ele estava passando. Os agentes da Polícia Militar (PM) o localizaram, ordenaram a parada e abordaram o suspeito.

Ele confirmou ter ciência da medida protetiva, reconhecendo o descumprimento e, portanto, recebendo a voz de prisão. Os policiais o levaram até a Central de Flagrantes, juntamente com a denunciante, onde foi registrado o crime e feito o corpo de delito.