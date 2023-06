Constantemente o WhatsApp tem trabalhado para lançar novas atualizações na plataforma para melhorar a navegação dos usuários. Desta vez não é diferente. Isso porque uma nova função no WhatsApp já está a caminho e promete ser a salvação de quem esquece as coisas com frequência.

Para quem tem dificuldades se recordar de datas comemorativas ou reuniões importantes, esta nova atualização será uma ‘mão na roda’ na sua vida.

Quer saber mais? Leia até o final e descubra como a nova função funcionará.

Nova função no WhatsApp vai ser a salvação de quem esquece as coisas com frequência

Novamente, o mensageiro mais famoso do mundo, o WhatsApp, está trazendo novas atualizações visando a melhoria da navegação dos usuários da plataforma.

Desta vez, o novo recurso promete ser uma espécie de salvação para quem esquece as coisas com frequência, principalmente de enviar mensagens em momentos cruciais.

Isso porque a nova atualização do aplicativo irá permitir com que os usuários agendem mensagem para serem enviadas na plataforma em datas futuras.

Uma das principais vantagens desta nova funcionalidade será a economia de tempo ao enviar um conteúdo. Assim, o mensageiro poderá pensar com antecedência, sem se preocupar em escrever um conteúdo com pressa e de última hora.

A novidade está disponível para os usuários que possuem o sistema operacional iOS, ou seja iPhone, e será liberada para quem tem Android muito em breve.

Para conseguir acionar essa nova função, é necessário abrir o aplicativo “Atalhos”, disponível no iPhone, e, depois, pressionar o botão com o nome “criar automoção pessoal”.

Em seguida, basta clicar na seção “Hora do dia” e escolher o horário pelo qual você deseja que a mensagem seja enviada no aplicativo e clicar em avançar.

Após esse passo, vá até “Adicionar ação” e clique no WhatsApp. Já na plataforma, selecione a opção que contem a aba “Enviar mensagens” na seção “Mensagens”.

Depois disso, é só digitar o texto da mensagem que você deseja enviar, escolher o destinatário e clicar “Avançar”. Feito isso, clicar no botão “Solicitar confirmação” e ir em “OK”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!