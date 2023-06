Mulher que atropelou e matou criança de 8 anos na G0-070 não tem carteira de habilitação

A Polícia Militar (PM) prendeu, nesta sexta-feira (30), uma mulher suspeita de atropelar e matar uma criança, de 08 anos, e fugir do local. A situação aconteceu na Go-070, em Goianira.

Segundo a PM, a condutora – quem não teve idade e nome revelados – não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e alegou que abandonou a cena por medo de ser agredida por populares. O veículo da motorista foi apreendido.

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (29) no momento em que o jovem tentava atravessar um trecho da avenida.

Conforme noticiado, o garoto estava com uma bicicleta e havia acompanhado uma mulher, de 62 anos, até um atacarejo, localizado no bairro de Nova Goianira, para que ela pagasse as contas.

No entanto, ao tentar fazer o retorno para casa e cruzar a rodovia, um carro branco acabou colidindo contra a criança, arremessando-a junto com a bicicleta.

Algumas testemunhas que acompanharam a cena acionaram o Corpo de Bombeiros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Tanto a Polícia Técnico-Científica quanto uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para analisar a cena do crime e recolher o corpo.