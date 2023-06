Placas espalhadas pela cidade chamam atenção e despertam curiosidade de moradores

Um novo método para chamar a atenção das ex-namoradas tem chamado atenção na internet e consiste em, basicamente, colocar uma placa enorme na rua pedindo pela reconciliação.

Desta vez, o outdoor foi posto no centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e os moradores ficaram curiosos para saber o motivo e o desfecho da história.

No enorme cartaz, um recém-solteiro, identificado como ‘Carlos (seu amor)’, pediu que a ex reatasse com ele, pois caso contrário colocaria a foto dela espalhada na cidade.

“Júlia, se você não me aceitar de volta, vou colocar sua foto aqui”, foi a frase escrita no anúncio.

O pedido desesperado pelo perdão da amada deixou os internautas divididos. Enquanto alguns credibilizaram Carlos como um romântico apaixonado, outros acharam extremamente tóxico.

Mas engana-se quem pensa que ele foi o primeiro. Em Governador Valadares (MG), um outro solteiro usou a mesma técnica.

“Luíza, se você não aceitar voltar, vou colocar sua foto aqui”, disse na placa enorme, colocada às margens de uma rua da cidade.

Confira!