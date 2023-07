Sacolão de Anápolis viraliza ensinando como escolher frutas sem precisar amassar

Ir na feira. Para alguns, é mais fácil que descascar banana. Para outros, que ainda não sabem os macetes de quais frutas pegar, o pior pesadelo possível.

Foi seguindo essa lógica que o Sacolão Mendes Delivery, em Anápolis, resolveu ao mesmo tempo, no qual investia no marketing, sanar essa dúvida que muitos consumidores têm.

Em parceria com a influenciadora @sharenmachado, a empresa fez um vídeo explicando todos os segredos e dicas para não errar na hora de fazer as compras do mês sem ter que ficar amassando tudo e passando vergonha.

A primeira fruta escolhida foi a melancia. O segredo segundo a moça é analisar as tonalidades. Caso a parte verde-escura esteja maior, é porque está verde ainda, tendo que se preferir a com maior incidência de verde-claro.

Em seguida, foi a vez do abacaxi. O truque é puxar uma folha da coroa. Caso saia com facilidade, é sinal de que está maduro e perfeito para levar para casa.

Para o melão, é fácil. Quanto mais amarelo, melhor. Já para o abacate, por mais contraintuitivo que pareça, não é bom pegar os que estiverem brilhando. O ideal é que esteja bem fosco. O limão é um dos mais conhecidos também: quanto mais lisinho, melhor.

Nos comentários, os usuários adoraram as dicas e curtiram as que não sabiam.

“Sou filha de verdureira, minha mãe tem hortifruti há mais de 20 anos, as dicas do vídeo estão excelentes”, disse uma. “Se todo mundo descobre esse vídeo, ninguém nunca mais vai ver um abacaxi com coroa”, brincou outra.

Veja todas as dicas no vídeo abaixo.