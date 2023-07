Homem mata a namorada e guarda corpo dentro de geladeira, em Aparecida de Goiânia

Neste sábado (1º), um homem suspeito de ter assassinado a namorada e guardado o corpo dentro de uma geladeira em Aparecida de Goiânia foi localizado e preso pela Polícia Militar (PM).

Durante patrulha na Rua Gardênia, no Expansul, por volta das 10h, a Companhia de Patrulhamento Especializado (CPE) realizou a abordagem de um homem, de 46 anos, que tentou esconder algo quando avistou a viatura.

A equipe já sabia de um relacionamento entre o suspeito e uma mulher, de 30 anos, e questionou sobre o paradeiro desta. Como ele respondeu visivelmente nervoso e possuía diversos antecedentes criminais, optaram por fazer uma busca na residência.

No local, o homem fugiu e a equipe iniciou uma perseguição. Enquanto isso, policiais revistaram a casa – cheia de sinais de sangue – e encontraram a vítima dentro da geladeira envolta de fita adesiva.

O corpo estava dentro de um saco preto com uma abertura e permitiu identificar se tratar de um corpo humano. Com isso, os policiais isolaram a área e acionaram as autoridades competentes.

No início da noite, foi realizada a prisão em flagrante próximo à residência onde o crime ocorreu. De acordo com a PM, o homem confessou ter sido responsável pelo crime de feminicídio na última quarta-feira (28). A Polícia Civil (PC) investiga o caso.