Identificado motociclista que morreu ao ser atingido por veículo em Goiânia

Um homem, de 43 anos, acabou vindo à óbito ao sofrer um acidente de trânsito na Avenida Padre Monte, no Bairro Goiá, em Goiânia. Ele conduzia uma moto quando acabou colidindo com um carro, que vinha em sentido contrário e foi lançado ao asfalto.

Identificada como Robson Sandoval Garcez, a vítima trafegava em uma Honda Bis e, ao trocar de faixa, na pista dupla, foi atingida por um Ford Ecosport, na noite desta sexta-feira (30).

Militares do Corpo de Bombeiros compareceram e o encontraram inconsciente, com escoriações, fratura em uma das pernas e sangramento na boca. Acabou constatando-se a morte do homem ainda no local.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia, juntamente com o Intituto Médico Legal (IML), que efetuou a retirada do corpo.

Apesar do caso ser registrado como acidente com vítima fatal provocado pela própria vítima, ao aplicar o teste do bafômetro no condutor do carro, foi constatada alcoolemia de 0,24 mg/l.

O limite legal é de 0,04 mg/l, portanto ocorreu a autuação. Contudo, como a concentração registrada estava abaixo de 0,33 mg/l, registrou-se apenas uma infração gravíssima e não um crime de trânsito. A Polícia CIvil (PC) investiga o caso.