Apenas uma empresa goiana está entre as melhores para trabalhar no agronegócio

Apesar de ser líder nacional no agronegócio, Goiás não ficou bem posicionado no ranking do Great Place To Work. O 5º levantamento de Melhores Empresas de Agro 2023 premiou 50 negócios, sendo que somente uma instituição goiana foi incluída.

As empresas foram divididas em três categorias, a depender do porte. Assim, foram 10 pequenas, 20 médias e 20 de grande porte, sendo que a companhia goiana CerradinhoBio figurou na 15ª posição entre as maiores.

Com sede em Chapadão do Céu desde 2007, a CerradinhoBio fabrica e comercializa etanol do cana-de-açúcar e de milho, além de produzir insumos para nutrição animal.

Durante a safra de 2021/22, empresa moeu 5,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e 543 mil de toneladas de milho, produzindo 675 milhões de litros de etanol hidratado.

Great Place To Work

A pesquisa foi realizada a partir das notas dadas pelos funcionários. Se a satisfação ultrapassa a linha dos 70%, a empresa se tornaria elegível para ter outros fatores analisados, como valores, confiança, eficácia da liderança, inovação, maximização do potencial humano e movimento da liderança.

Um total de 199 instituições se inscreveram na 5ª edição, que contemplou os relatos de 241.055 funcionários. Aquelas que ganharam destaque apresentaram um quadro de funcionários em que 30% têm 35 a 44 anos; 29% entre 26 a 34; 16% entre 45 a 54; 20% até 25 anos e 8% acima de 55.

O nível de escolaridade de 65% é de ensino médio completo ou menos, enquanto 21% possui superior completo, 8% possui ensino superior incompleto e 6% já finalizou a pós-graduação.

Em relação ao gênero, 77% dos colaboradores são homens e 235 são mulheres. Nos cargos de liderança, 76% são homens e 24% são mulheres, sendo que a idade média dos presidentes é de aproximadamente 55 anos.