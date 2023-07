O alerta para todos que têm filtro de barro em casa

Você tem filtro de barro em casa?

Esse item se consagrou na casa dos brasileiros, sendo o queridinho por muitas pessoas, afinal, deixa a água sempre fresquinha e muito purificada.

Mas uma questão que os fãs dessa relíquia quase nunca dão bola é que esse utensílio precisa ser higienizado corretamente.

O alerta para que todos que têm filtro de barro em casa devem ficar atentos:

Pode não parecer, mas a limpeza do filtro de barro não dá tanto trabalho, o único problema é que é preciso ter cuidado para que ele não arranha nenhuma superfície.

Para fazer a limpeza, use apenas flanelas ou a parte macia da esponja na área interna do filtro.

Isso porque, itens ásperos podem grudar e tirar a porosidade da superfície, reduzindo o processo de filtragem da água.

Outro ponto importante é que o uso de materiais de limpeza não é recomendado, principalmente detergente, cloro ou desinfetante.

Esses produtos químicos podem alterar o processo de filtragem da água.

Sendo assim, não utilize nada além de pano macio ou esponja com água para fazer a limpeza da parte interna.

Enquanto a parte externa, faça a limpeza como preferir. Não esqueça de seguir as orientações do fabricante.

Agora se tratando da vela do seu filtro de barro, saiba que ela também precisa ser limpa para funcionar perfeitamente.

Para isso, retire a vela do filtro de barro e lave-a em água corrente sem nenhum tipo de produto químico ou abrasivo.

Deixe-a secando, e depois coloque-a novamente no filtro de barro.

E voilà! Agora você tem um filtro limpinho para você e sua família!

