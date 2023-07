Temendo derrotas e deserções, Roberto deve chamar vereadores para ‘discutir a relação’

Ainda não existe previsão para que os projetos de lei não votados na última sexta-feira (30), na Câmara de Anápolis, voltem ao Plenário.

A razão para esta indefinição seria a negociação pessoal que o prefeito Roberto Naves (PP) quer fazer com cada vereador da base.

Parlamentares ouvidos pela Rápidas do Portal 6 disseram que a sessão só será convocada quando tudo estiver acertado entre Executivo e Legislativo.

Dos nove projetos que deveriam ser votados, apenas seis entraram em pauta. Ficaram fora um que aumentava a alíquota de arrecadação do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis (Issa), de 14% para 22%, e outros dois que envolviam os agentes de saúde e endemias do município

Em contato com a Rápidas do Portal 6, parlamentares da base disseram que já estava tudo alinhado entre Prefeitura e sindicatos para a aprovação dos projetos, mas um recuo de última hora obrigou a manobra para encerrar os trabalhos. Roberto, que havia ido pescar naquele dia, iria perder.

A expectativa de ambos os lados, governo e sindicatos, é de que as negociações ocorram o quanto antes. No entanto, não será nenhuma surpresa se os projetos de lei que impactam o salário dos servidores fique na gaveta por tempo indeterminado.

Temor

Vereadores da base, como Edimilson Mercado Serve Bem (PV) e Jean Carlos (UB), votariam contra os dois projetos de lei.

Existe o receio entre vereadores da base de que Roberto reaja com retaliações, como a perda de cargos comissionados destinados aos parlamentares alinhados à gestão municipal.

Vereadores ouvidos pela Rápidas do Portal 6 sustentaram que não houve nenhuma movimentação nesse sentido. Também há os que garantem que isso não ocorrerá. A conferir!

Respostas

O término da sessão na última sexta-feira provocou polêmica. No entanto, para Jakson Charles (PSB), vice-presidente da Casa e líder do prefeito na Câmara, tudo foi feito conforme o regimento. Segundo o parlamentar, sessões extraordinárias não podem ultrapassar as 03h de duração.

Mar e Sol

Não é só na Câmara que a temperatura está alta. Eterno candidato a prefeito de Anápolis, o ex-deputado José de Lima está nos EUA curtindo as praias da Flórida.

Agora em Goiânia

Em entrevista ao Portal 6, Gustavo Mendanha reiterou que o nome dele está à disposição para disputar a Prefeitura de Goiânia, em 2024, caso a Justiça Eleitoral permita.

Disputa

Na mesma entrevista, Mendanha disse que apoiaria Ana Paula Rezende, filha do ex-prefeito Iris Rezende, caso ela seja escolhida pelo MDB.

Em tramitação

O deputado Jeferson Rodrigues (Republicanos) apresentou, na última sexta-feira (30), um projeto de lei na Câmara dos Deputados para proibir a presença de crianças nas Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+.

A proposta, agora em âmbito nacional, segue o exemplo da apresentada pelo deputado Cairo Salim (PSD), em Goiás.

Nota 10

Para Luiz Fernando Ferreira de Abreu, promotor substituto da 9ª Promotoria de Anápolis, que entrou com ação civil pública para obrigar a Prefeitura viabilizar cirúrgias cardíacas de pacientes graves que aguardam o procedimento. Cinco pessoas nessas condições já morreram neste ano.

Nota Zero

Para o Diário Oficial do Município (DOM) de Goiânia. As edições contam com mais de uma centena de páginas diariamente, dificultando a busca por informações.