Mulher morre e duas crianças e um homem ficam gravemente feridos após carro bater em árvore na BR-153

Uma mulher de 37 anos morreu após um acidente na BR-153, na altura de Nova Glória. Com a colisão, duas crianças, de 09 e 11, e um homem também ficaram gravemente feridos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na manhã de domingo (02), às 05h20, entre as cidades de Rialma e Uruaçu.

Na ocasião, já na altura do km 269, o motorista do veículo acabou perdendo o controle, saindo da pista e se chocando contra uma árvore.

Imagens divulgadas mostram a parte frontal do veículo completamente danificada pela colisão, assim como uma das portas do carro.

As duas crianças e o condutor do automóvel foram socorridos e encaminhados até uma unidade de saúde de São Luiz do Norte e Uruaçu. Já a mulher, de 37 anos, não resistiu e faleceu no local.