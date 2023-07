Prodígio da natação paralímpica, adolescente goiano é exemplo de luta e superação

Um adolescente com má-formação congênita, morador de Senador Canedo, tem se destacado na natação paralímpica em Goiás. Só no evento Conexão Paralímpica, ocorrido em Goiânia em junho de 2023, ele venceu as modalidades 50m peito, 200m livre e 50m livre e já cria expectativas para competir em alto nível.

Ao Portal 6, Nirondes Júnior, de 16 anos, contou que é natural de Goiânia e explicou que sempre praticou esportes, um deles inclusive veio a se tornar seu principal meio de locomoção.

“Antes da natação eu fazia basquete de cadeirante, mas o esporte mesmo no qual comecei foi o skate. Ganhei meu primeiro com um ano de idade, minha mãe fala que eu só ficava deitado nele, mas a partir dos seis anos eu comecei a andar de verdade”, relatou.

Além do destaque nas piscinas, o garoto também chama atenção por utilizar o skate como meio de transporte no dia-a-dia. Seja na escola, em competições ou passeios, ele faz do objeto um meio para acessar qualquer lugar. Nirondes nasceu com má-formação, o que ocasionou o não desenvolvimento de membros inferiores e apenas um dos braços completo, enquanto o outro consiste só no antebraço.

“Eu tenho uma cadeira elétrica e uma normal, mas eu prefiro o skate. Prefiro porque é melhor para meu desenvolvimento e mais fácil para eu me locomover, muitas vezes as cadeiras não cabem no carro, não acessam todos os ambientes ou ficam sem bateria para rodar”, revelou.

A prática com o skate acabou possibilitando o desenvolvimento de uma boa consciência corporal, a qual se faz presente na prática de esportes e na liberdade de locomoção do cotidiano. Atualmente, ele sonha alto e treina três vezes por semana, percorrendo até 3 km por dia na piscina.