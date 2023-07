Brasileira lista as coisas que estrangeiros não devem fazer na Itália

Viajar pelo mundo ou conhecer os seus diversos pontos turísticos famosos espalhados pelo Brasil afora é um dos desejos de grande parte da população brasileira. Afinal, quem nunca sonhou em ter uma oportunidade de viajar pelo globo terrestre conhecendo novas culturas e lugares por aí, não é mesmo?

Atualmente, já é possível realizar um pouco desse sonho e ainda exibir para as pessoas na internet como é a vida em qualquer lugar do continente em que você esteja. Por meio das telas dos celulares das blogueiras e influencers digitais, por exemplo, vários países ganharam holofotes e, dessa vez, a Itália foi o palco de um vídeo curioso sobre os hábitos dos italianos por lá que deu o que falar no Instagram.

A influencer de dicas de viagens e vida na Europa Natália Trombelli se aventurou pela terra da pizza e resolveu mostrar um pouco de como os brasileiros devem se comportar em outro país com uma cultura diferente da nossa.

No comecinho do vídeo, em sua conta no Instagram, ela começa comentando sobre a proibição por lá de uma pessoa entrar em uma igreja com roupas curtas ou decotadas demais, mesmo que se esteja usando um casaquinho para se cobrir. “Eles não permitem a entrada de jeito nenhum e você vai ser barrado na frente de todo mundo”, diz Natália.

Tomar um cafézinho no Brasil é liberado a qualquer hora do dia, mas por lá ela conta que o capuccino é proibido depois do meio-dia e inaceitável por volta de cinco horas da tarde, horário que os brasileiros também costumam tomar uma xícara da bebida.

“Falou eles, né, que começam a ingerir álcool a partir das sete horas da manhã. Nunca pergunte a um italiano sobre a massa italiana, esse é um assunto muito difícil para eles e não admitem que falem sobre isso. Vocês podem até testar perguntando para algum italiano do sul, mas vocês não vão conseguir tirar nenhuma informação. O dia que eu perguntei, eu quase fui agredida.”

“Em restaurantes, não peça para modificar nenhum prato ou muito menos modificar algum ingrediente que você queira, afinal vocês já sabem que os italianos levam a culinária italiana rigorosamente à risca. Se você pedir para tirar algo ou acrescentar algo para eles é uma ofensa”, completa ela em fala bastante surpresa.

Andar de trem por lá é bem diferente de andar nesse meio de transporte por aqui no Brasil. O uso do ticket é bem rigoroso pelas autoridades. A influencer conta que “se o fiscal passar e pedir e você não tiver, você vai tomar uma multa de, no mínimo, € 50 euros”.

Enquanto aqui no Brasil o costume de visitar um mercado é conhecido pelas pessoas manusearem as frutas e verduras com as mãos sem nenhum tipo de proteção, por lá existem algumas regras. A digital influencer relata que, no mercado por lá, “é proibido tocar as frutas sem uma luva de plástico”. Para eles é inadmissível você tocar com as próprias mãos as frutas, então evite porque eles podem facilmente te xingar.”

Nos comentários do vídeo, alguns brasileiros relataram o susto com o hábito cultural praticado na famosa terra da pizza, principalmente com a parte da comida e o ticket. O vídeo deu o que falar entre habitantes e não habitantes do país.

