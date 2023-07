Cinema de Goiânia terá dobradinha de ingressos; saiba como participar

Os cinéfilos goianienses que estão em busca de uma promoção para curtir um ‘cineminha’, já podem comemorar. Isso porque a rede Kinoplex estará ofertando uma dobradinha de ingressos às terças e quintas-feiras.

Na prática, ao comprar um bilhete, seja ele meia ou inteira, o consumidor ganhará um segundo do mesmo tipo escolhido e na mesma sessão.

Além dos ingressos, a bomboniere do estabelecimento também oferecerá um atrativo para os consumidores. Na compra de um combo super, os clientes terão direito a transformar o combo em Mega.

Na capital, a oferta será oferecida apenas no cinema do Goiânia Shopping, localizado na Avenida T-10, no Setor Bueno.

Vale lembrar que a promoção não é válida para salas platinum, nem em para pré-estreias e exibição de conteúdos especiais, como ópera, ballet, show, evento esportivo, transmissão ao vivo e entre outros.