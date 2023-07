Aberto concurso público em Goiás com 665 vagas e salários de até R$ 6,3 mil

A Prefeitura de Catalão, cidade no Sul Goiano, lançou, nesta terça-feira (04), o edital de um novo concurso público, voltado para cargos na área educacional do município.

No total, são 665 vagas para início imediato, além de 1.995 para formação de cadastro reserva, voltadas a profissionais de níveis fundamental (completo ou incompleto), médio e superior.

A remuneração varia de R$ 1.357,97 a R$ 6.388,31 mensais para uma jornada de trabalho de 20 até 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 04 de agosto até 05 de setembro, pelo site da Fundação Aroeira – banca organizadora do certame – com taxas de R$ 80 a R$ 150.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. Serão cobrados conteúdos de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos.

As oportunidades ofertadas por este concurso público são para os seguintes cargos:

Merendeira (106)

Auxiliar de Serviço Escolar (115)

Auxiliar de Serviços Construção Civil (04)

Encanador (01); Motorista de Frota Escolar (15)

Pedreiro (02)

Eletricista (01)

Escriturário (08)

Motorista (05)

Assistente Social (03)

Engenheiro Civil (01)

Nutricionista (06)

Psicólogo (02)

Professor de Banda Musical (04)

Professor Pedagogo (366)

Professor de Educação Física (26)

Mais informações sobre o concurso público podem ser conferidas pelo edital, disponível no site da Fundação Aroeira.