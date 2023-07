Se você está com o costume de ver esse tão simples item culinário apenas na cozinha da sua casa ou mesmo sendo usado para temperar a carne de um churrasco, está na hora de expandir seus horizontes para o grande potencial que o sal tem.

Nem só de tempero para carnes, tirar chulé de calçado e entre outras finalidades se tem o sal como parceiro para toda hora. Você sabia que o sal também é um bom aliado para lavar as roupas sujas?

Entenda por que muitas donas de casa estão colocando sal na máquina de lavar roupa

Com o tempo as peças de roupa vão se desgastando por conta do uso excessivo, frequência de lavagem, sol forte, chuva, suor, dentre outros fatores. A peça vai ficando cada vez mais gasta e sem a cor brilhosa de quando se compra na loja.

Em vídeo que viralizou no canal do Youtube Irmãs Madame, uma dica inusitada chamou atenção dos internautas. Segundo a publicação, o sal consegue ajudar para que a lavagem não seja tão agressiva para as roupas, além de dar mais brilho e ajudar a garantir que ela fique com um aspecto de tecido novo por mais tempo. O famoso tempero de cozinha também auxilia no fortalecimento da textura das malhas das roupas.

1 colher de sal refinado, algumas colheres de detergente, mistura ambos em um recipiente e coloca na máquina de lavar. A dica é que a união dos dois produtos é o suficiente para nem precisar usar sabão em pó. Ao final do vídeo, ainda tem uma dica bônus para te ajudar a remover mancha de gordura, graxa e sujeira que fica difícil de remover.

Veja no vídeo: