Bartender que sofreu descarga elétrica em Anápolis mostra resultados promissores em reabilitação

Já fazem seis meses desde o acidente que mudou para sempre a vida do anapolino Witor Hugo. Um vídeo, publicado esta semana pelo fisioterapeuta Filipe Carmo, responsável pelo tratamento, mostrou o progresso do paciente até então.

O bartender, que sofreu uma descarga elétrica no início de janeiro, ficou com a fala, visão, raciocínio e equilíbrio comprometidos. O fato ocorreu enquanto ele trabalhava em um restaurante do bairro Jundiaí.

O processo de fisioterapia e reabilitação teve início no final de fevereiro e, até o momento, os resultados são extremamente positivos.

É o que explica o Dr. Filipe Carmo, fisioterapeuta e um dos membros da equipe envolvida no tratamento do paciente.

No registro, publicado nas redes sociais do profissional, é possível ver o quanto Witor evoluiu nos últimos meses, chegando ao ponto de conseguir se levantar sozinho, caminhar, além de apresentar progressos em diversas outras atividades cognitivas.

“O progresso dele está surpreendendo toda a equipe. A gente já imaginava que [a recuperação] demoraria muito mais, por conta do tamanho da lesão, mas ele continua progredindo. Está apresentando melhoras tanto do ponto de vista motor quanto na fala […] Ele faz fisioterapia várias vezes na semana e está tendo acompanhamento completo no centro de reabilitação”, afirmou o profissional, em entrevista ao Portal 6.

Contando com o apoio da família do paciente, Filipe também comentou que espera obter ainda mais avanços, pois na próxima semana será implementado um tratamento inovador na rotina do bartender, como estimulação transcraniânia por corrente contínua.

Resumidamente, a técnica envolve um estímulo elétrico de baixa intensidade com o intuito de ativar e estimular a atividade neural.

Ainda que haja um longo caminho a ser percorrido, especialmente com os desafios nas questões de fala, cognição e concentração, o fisioterapeuta afirma que toda a equipe e familiares estão otimistas, e espera que a melhora observada se mantenha e evolua.