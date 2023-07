Moradores de Goiás que gastaram R$ 5 com a Mega-Sena vão receber prêmio da Caixa

Moradores de Goiás que gastaram R$ 5 em uma aposta simples vão receber prêmio da Caixa Econômica Federal referente ao concurso 2608, na última quarta-feira (05).

De acordo com o banco, os sete apostadores contemplados são dos municípios de Catalão, Inhumas, Iporá, Lagoa Santa, Nerópolis e Novo Gama.

Das dezenas 07 – 13 – 17 – 24 – 29 e 52, eles acertam cinco. Assim, entram no rol de 113 ganhadores da quina em todo o país.

O valor que cada um faturou é de R$ 18.434,90. A Caixa explica que aqueles que fizeram quatro números também direito a prêmio e, nesse caso, recebem R$ 404,61.

Está marcado agora para sábado (08) o próximo sorteio da Mega-Sena, com prêmio acumulado em mais de R$ 9 milhões.

Apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas pela Caixa, aplicativo ou site do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.(05)/

A aposta mínima agora custa R$ 5, e os jogadores têm direito de escolher seis dezenas de 01 a 60.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.