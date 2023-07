Últimos dias para estudantes goianos se inscreverem bolsa universitária de até R$ 5, 8 mil mensais

Estudantes em situação de vulnerabilidade social que residem em Goiás têm até esta sexta-feira (07) para se inscreverem no Programa Universitário do Bem (ProBem). São 4 mil bolsas integrais e parciais para o ensino superior.

Para receber o apoio, é preciso estar devidamente matriculado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), residir em Goiás e ter vínculo com uma Instituição de Ensino Superior (IES).

A inscrição é realizada por meio do site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Assim, os resultados preliminares serão divulgados no dia 17 de julho e os finais, em 1º de agosto.

Vale destacar que os aprovados receberão o valor da bolsa retroativamente pelo período até julho de 2023.

O programa destinou 1 mil bolsas integrais e outras 3 mil parciais para o segundo semestre de 2023. O benefício parcial contempla 50% da mensalidade, podendo chegar a R$ 650 para a maioria dos cursos, enquanto a bolsa integral possui teto de R$ 1, 5 mil.

Porém, para os cursos de medicina e odontologia, a parcial conta com limite de R$ 2, 9 mil e a integral, R$ 5,8 mil. Além da bolsa, os estudantes inscritos no programa também recebem acompanhamento psicossocial e inclusão no Banco de Oportunidades.

O objetivo do banco é de promover a integração no mercado de trabalho por meio do oferecimento de vagas de estágio, cursos de aperfeiçoamento e ações sociais.