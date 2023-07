Anápolis conta com apenas duas antenas de tecnologia 5G ativas; saiba onde ficam

Três meses após a liberação do sinal da tecnologia 5G para Anápolis, o município conta com apenas duas antenas. O cenário escasso, que depende de investimentos das operadoras, também foi influenciado por atrasos na regulamentação do serviço – que exige uma lei municipal para ativação.

Inclusive, o projeto de lei foi aprovado recentemente em uma sessão extraordinária ocorrida no último dia 30, envolta em polêmicas.

Anápolis, com a terceira maior população do estado, falha em se conectar à rede. De quebra, os únicos pontos ficam a menos de 2 km de distância um do outro. As informações são do Mapa da Antena, do Sindicato das Empresas de Telecomunicações e Conectividade (Conexis).

Uma delas está instalada na Avenida Dom Prudêncio, esquina com a Rua Joaquim Propício de Pina, no Jundiaí e a outra, da mesma companhia telefônica, a apenas 1,8 km de distância, na Rua 15 de dezembro, no Centro de Anápolis. Ambas são da operadora Vivo.

Para se ter ideia, outros municípios, como Rio Verde, por exemplo, já possuem sete unidades ativas. Luziânia e Águas Lindas de Goiás – ambas no Entorno – contam com cinco e quatro unidades, respectivamente.