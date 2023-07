Essas são as novidades dos ônibus elétricos que estão circulando pelas ruas de Goiânia

Quem passou pela avenida T-63 na última semana já deve ter visto um ônibus diferente daqueles que costumam circular em Goiânia. Apesar da novidade animar a população da capital, ainda será preciso aguardar por tempo indeterminado para que a presença dos ônibus elétricos sejam corriqueiras.

De acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), apenas dois veículos elétricos circulam atualmente, em uma só rota: do Terminal Bandeiras ao Isidória, passando pela avenida T-63.

Os veículos têm 15 metros, com capacidade para 100 passageiros, ao somar sentados e em pé. A autonomia é de 250 km e usuários ainda podem contar com carregadores e ar condicionado silencioso. Contudo, a CMTC afirmou que não foi estipulado qual seria o fim do período de teste e nem quais são os próximos planos de ampliação.

Com início às 5h30 e encerramento às 18h, a linha 025 atende uma parcela insignificante diante a demanda goianiense, cuja média diária é de 500 mil pessoas, segundo a CMTC. Porém, usuários já aprovaram a novidade.

Vale lembrar que a meta do estado foi de rodar 114 ônibus elétricos na capital em julho deste ano. No entanto, em março, ocorreu um adiamento quando nenhuma empresa se interessou pela licitação e usuários seguem sem previsão.