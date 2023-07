Paraíso escondido em meio a natureza de Goiás é pedida certa para viajar com os amigos

Pirenópolis está ofertando um prato cheio para os goianos que gostam de uma experiência diferente do padrão no âmbito da hospedagem e conforto.

Isso porque um modelo de casa contêiner, que inicialmente pode soar como algo rústico ou muito simples, na verdade se tornou uma referência em arquitetura e paisagismo de alto padrão.

É essa a proposta do Jungle Box Piri (@jungleboxpiri), que oferece espaços com piscinas com bordas de vidro, deques de madeira dentro da mata, churrasqueiras, lareiras, banheiras e suítes decoradas com vista para a natureza.

Todo o visual lembra muito as famosas “casas de lago”, presenciadas em famosas produções norte-americanas.

Apesar de ser um empreendimento ainda recente, com a inauguração em abril deste ano, o negócio vem chamando a atenção de pessoas nos quatro cantos de Goiás, interessadas em experimentar esse misto de natureza, luxo e tecnologia.

As diárias começam a ser ofertadas na casa de R$ 1250 e as unidades abrigam até oito hóspedes, se tornando uma boa pedida para viagens em grupo e com o custo dividido.

Os interessados em passar um tempo no espaço podem realizar as reservas clicando aqui.