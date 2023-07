Funcionário de supermercado é levado para delegacia após fazer compras com cartão de cliente, em Anápolis

Um funcionário de um supermercado localizado no Bairro Jibran El Hadj, de 20 anos, foi levado para a Central de Flagrantes em Anápolis, após fazer compras com o cartão de um cliente, no sábado (08).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima, de 36 anos, foi ao estabelecimento pela manhã, normalmente, antes de ir ao trabalho.

No período da tarde, o homem sentiu falta do cartão e, quando abriu o aplicativo do banco, verificou que várias compras foram feitas, em lugares diferentes, sem o conhecimento dele.

As despesas chegaram a ultrapassar o valor de R$ 650. Assim, ele decidiu ir aos locais onde os gastos estavam sendo realizados e investigar.

Em um desses estabelecimentos, ele descobriu a identidade do suspeito, que trabalhava como repositor no supermercado onde a vítima tinha perdido o cartão.

Assim, o homem voltou ao local e acionou a Polícia Militar (PM). O jovem confessou o crime após a abordagem dos agentes e afirmou ter jogado o cartão fora depois de fazer as compras.

Diante das declarações, tanto a vítima quanto o autor confesso foram levados para a delegacia, para os devidos procedimentos. Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações.