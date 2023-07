Juiz cancela casamento no meio da cerimônia após ouvir a piada que a noiva fez

Casamento é coisa muito séria e, depois de ler essa matéria, você vai ver que tudo se trata da mais pura verdade sobre essa teoria. Uma situação inusitada em um casamento civil bombou no TikTok e viralizou entre os usuários da rede.

O caso aconteceu com o casal Danilo e Miriam. No momento em que noivo e a noiva dizem se aceitam um ao outro por livre e espontânea vontade, a noiva nega o pedido em tom de humor com a intenção de ser irônica para gerar uma descontração entre os presentes e o juiz de paz acaba cancelando a cerimônia imediatamente.

O juiz pergunta “Danilo, é de sua livre e espontânea vontade casar com a dona Miriam?”, o noivo confirma dizendo que sim.

Ao se dirigir a Miriam, o juiz pronuncia “Dona Miriam, é de sua livre e espontânea vontade casar com o Sr. Danilo”, ela solta umas risadas e responde que “Não” e depois diz que “Sim” logo em seguida.

Após o ocorrido, o juiz de paz de cerimônia decide cancelar o casamento e argumenta a respeito da importância da seriedade do momento. “Ela não pode brincar (…) não tem desculpas. Infelizmente, hoje não vamos poder realizar a cerimônia”, completa.

O vídeo já bateu mais de 247 mil curtidas, 16 mil comentários e mais de 32 mil compartilhamentos. Nos comentários, a piada da noiva dividiu opiniões entre os seguidores.

Confira o vídeo: