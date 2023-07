Mãe é presa suspeita de espancar os próprios filhos e desacatar policiais

Uma mulher foi presa em Aruanã, após uma série de atos chocantes e violência contra os próprios filhos, sogra e marido. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (07), mas só veio a público neste domingo (09).

Conforme apurado pelo Portal 6, a suspeita foi denunciada por espancar constantemente os filhos, de 08 e 10 anos de idade.

Além disso, a mãe ainda jogaria contra eles qualquer objeto que tivesse em mãos – como panelas. A suspeita é de que ela também jogaria as crianças ao chão e pisaria nos pescoços deles, enquanto surrava os garotos.

As agressões sobravam até para a sogra e o marido, quando eles tentavam parar os espancamentos. Após os fatos chegarem ao conhecimento do Conselho Tutelar, uma equipe foi acionada até a casa da mulher, que tinha deixado a sogra como cuidadora dos filhos no dia.

Ela confirmou as agressões e as crianças foram levadas ao Hospital Municipal de Aruanã para realizar o relatório médico, já que elas apresentavam hematomas nos rostos, pernas e costas.

Depois de ficar sabendo do que acontecia, a mãe foi até a unidade de saúde muito irritada para resgatar os filhos.

Ao chegar lá, ela teria feito ofensas e cuspido no rosto da sogra, além de empurrar uma enfermeira e desacatar os agentes da Polícia Militar (PM) que ali estavam para prestar apoio.

Diante dos atos testemunhados, a mulher foi algemada e levada para a delegacia de Aruanã, para as devidas providências. Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às investigações.