“Sentimento é de revolta”, diz pai de garotinha de Anápolis que foi atropelada e está em estado grave

“Ele foi solto e com isso vem um sentimento de revolta pela Justiça deste país. É tudo um caos”. Esse é o sentimento que define o momento vivido por João Sidney dos Reis Santos, pai da pequena Agatha Sofia França Nunes, de apenas 05 anos, que está internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, após ter sido atropelada por um motociclista, em Anápolis.

Na data do ocorrido, na sexta-feira (07), a criança só pensava em uma coisa: obter o tão sonhado kimono de karatê. No entanto, na hora em que comentava com a mãe sobre o fato, a menina foi atingida pelo veículo, que atravessava o cruzamento em alta velocidade.

Apesar de tentar fugir da cena, o homem foi detido por alguns populares e encaminhado pela Polícia Militar (PM) até uma delegacia. Contudo, segundo o genitor da criança, ele foi liberado logo depois.

Desde então, a vítima já passou por duas sérias cirurgias invasivas na cabeça, sendo necessária a retirada de uma parte do crânio devido a um inchaço cerebral. Ela ainda foi submetida a drenagem no pulmão e outro procedimento por ter tido uma das pernas fraturadas.

Em entrevista ao Portal 6, João afirma que a menor está sedada e estável, mas que o estado de saúde dela segue sendo grave. Segundo ele, a família aguarda o resultado de uma tomografia para saber melhor os danos sofridos.

“O TDR (Testes de diagnóstico rápido) saiu alterado, o que pode indicar uma infecção. Mas daqui a 4 ou 5 dias a equipe médica quer ir reduzindo a sedação para saber como ela vai respondendo”, revela.

De acordo com o pai da vítima, posteriormente, Agatha ainda terá que passar por uma outra cirurgia para operar a mandíbula.