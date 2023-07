Goiana que deu à luz a gêmeas sem saber que estava grávida revela como tudo aconteceu

A goiana Érika Santos, que deu à luz a gêmeas sem saber que estava grávida, na última quinta-feira (06), contou com detalhes como a situação aconteceu.

Ao G1, ela afirmou que pensou estar com dor de barriga ao sentir as dores do trabalho de parto. Tanto que, por isso, ela se sentou no vaso sanitário.

No entanto, a mulher começou a sentir fortes dores nas costas e não conseguia sequer se levantar. Assim, a mulher pediu para que o filho dela, de cinco anos, trouxesse o celular dela.

“Eu liguei para o meu esposo para ele vir me socorrer. Quando ele chegou, a bolsa estourou e ele pegou a [primeira] bebê”, afirma.

No entanto, o forte incômodo continuou, e Érika prosseguiu sentada até a chegada dos bombeiros.

Em determinado momento, as dores pararam e ela acreditou que tinha sido a placenta dela que teria caído na privada.

No entanto, ao se levantar foi que a placenta dela caiu ao chão. Desconfiados, os militares deram uma olhada no vaso sanitário e se depararam com a outra bebê.

Assim, Érika e as recém-nascidas Vivian e Vitória foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento de Inhumas, onde receberam os devidos cuidados médicos. Posteriormente, foram levadas ao Materno Infantil, em Goiânia.

A mãe e Vivian receberam alta e estão em casa, enquanto Vitória segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Maternidade e Hospital São Judas Tadeu, na capital, para que ela possa ganhar peso.