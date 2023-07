Criança de 7 anos é atropelada em Anápolis e avó pede socorro

Uma situação desesperadora tomou conta da Avenida Estado, no Recanto do Sol, em Anápolis, após uma criança de sete anos ser atropelada por um carro.

O caso aconteceu por volta das 18h desta terça-feira (11). Conforme apuração do Portal 6, foi a avó da pequena quem acionou a Polícia Militar (PM), após ocorrer o incidente.

Ao chegarem no local, a equipe se deparou com a menina apresentando uma aparente fratura no fêmur.

Devido ao fluxo de veículos do horário, os militares entenderam que a chegada do atendimento médico iria demorar muito.

Assim, os policiais levaram a criança por conta própria ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A garota chegou à unidade de saúde em situação estável e pôde receber o devido atendimento médico para a fratura.