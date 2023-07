De Virgínia a Bolsonaro: conheça o dentista de Goiânia que é a sensação entre as celebridades

Do cantor Leonardo até o ex-jogador Kaká, a lista de celebridades atendidas pelo cirurgião que atua em Goiânia Dr. Rildo Lasmar é extensa e até se assemelha a um elenco de novela pela quantidade. Tanto que não é por acaso o apelido atribuído ao profissional de “dentista das celebridades”.

Por meio do Instituto Rildo Lasmar, localizado no setor Alphaville Flamboyant, em Goiânia, o profissional recebe, quase que de forma frequente, a visita de artistas como Virgínia Fonseca, Rafa Kalimann, Marrone, Rodolffo da dupla com Israel, Zé Felipe, Naiara Azevedo, Joelma, Felipe Araújo, Nicole Bahls e até do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – que compareceu na clínica para realizar um tratamento dentário na quarta-feira (05)

Mas o destaque entre o meio artístico não veio do acaso e é fruto de uma longa trajetória de desafios. Natural de Bambuí (MG) Rildo migrou para a capital goiana em 1996, após concluir a graduação na faculdade de odontologia de Uberaba.

Em entrevista a Revista Mais Saúde, ele conta que escolheu mudar para a cidade devido ao desejo de mudança e a recente fundação do município.

“Os mineiros tinham a tendência de ir para a capital Belo Horizonte. Porém já era uma cidade muito grande e eu sabia que seria mais difícil me destacar em uma cidade grande do que em uma que ainda estava crescendo”, destacou.

Meses depois, após desembarcar na capital, o profissional – juntamente com a esposa Bell Lasmar – uniram forças para montar o primeiro consultório.

No entanto, conforme relembra o cirurgião, a jornada para conquistar pacientes na capital foi marcada por uma série de desafios envolvendo distribuições de panfletos e até venda de móveis da própria residência.

A dificuldade era tanta que, na época, até mesmo o telefone utilizado pelo doutor para atender possíveis clientes consistia em um orelhão localizado em frente a clínica.

“Toda vez que tocava [o orelhão] a minha secretária descia correndo e atendia ‘Consultório do Dr. Rildo bom dia/boa tarde’, e foi assim, com muita dificuldade”, revela.

Mas os esforços tiveram resultado. Tempos depois com a intensificação na demanda um novo consultório foi comprado, no Setor Urias Magalhães e, posteriormente, foi instaurado o Instituto Rildo Lasmar no Setor Alphaville.

Agora, o próximo passo do profissional é abrir uma nova clínica no terceiro piso do shopping Flamboyant com expectativa de ser uma “referência nacional”.

“Localizada no terceiro piso, junto com as grandes marcas mundiais, será uma clínica ampla, com spa, com toda área médica e odontológica, bem completa, com cafeteria, e se Deus quiser uma clínica a ser referência nacional. Isso a médio prazo, mas que a longo prazo desejamos expandir mundialmente. Esse é o nosso desejo!”, diz.