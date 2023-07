Últimos dias para se inscrever em concurso público com diversas vagas no interior de Goiás

Está chegando a reta final para se inscrever no concurso público de Porangatu, município no Norte Goiano, com vagas para profissionais de ensino fundamental incompleto e completo, de ensino médio/técnico e de nível superior.

O prazo para concorrer a uma das 83 vagas ofertadas se encerra na próxima segunda-feira (17). As oportunidades são para professores, auxiliares de secretaria, condutores de veículo escolar, dentre outros (veja lista completa no final da matéria).

Quem for contratado irá trabalhar em cargas horárias de 30 a 40h, com salários entre R$ 1.302 e R$ 2.184, além de R$ 17,98 por hora-aula (profissionais da educação).

Os interessados deverão fazer a inscrição exclusivamente por meio do site da banca organizadora, o Instituto de Consultoria e Concursos (Itame). A taxa varia de R$ 70 a R$ 120, de acordo com o nível do cargo.

Os participantes inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva (para todos os cargos), de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 17 de setembro.

Para os profissionais do magistério PIII; será cobrada prova de redação, também de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter classificatório.

Já para os empregos de condutor de veículos escolares e operador de máquinas pesadas, será cobrada uma prova prática, prevista para ocorrer nos dias 28 e 29 de outubro.

Lista de cargos do concurso público da Prefeitura de Porangatu: