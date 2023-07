No Brasil, existem alguns sobrenomes ultra populares que, a maioria das pessoas têm, mas sequer sabem a origem desses títulos. Pensando nisso, decidimos listar alguns e explicar melhor de onde esses nomes vieram e o porquê da fama.

Vale ressaltar que o nosso país foi colônia de Portugal por 292 anos. Além disso, holandeses, alemães e italianos também chegaram ao solo e contribuíram com a disseminação de culturas e títulos.

Diante disso, confira abaixo os termos listados e de onde vem cada um. Veja!

6 sobrenomes ultra populares que muitos brasileiros têm, mas não sabem as origens:

1. Alves

Em primeiro lugar, o nome Alves é um sobrenome de origem portuguesa e espanhola. O sobrenome é uma abreviação de Áves Alves Aves, que por sua vez é patronímico de Álvares (significando “filho de Álvaro”).

No Brasil, a família Alves estabeleceu-se inicialmente em Minas Gerais, São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. Por isso, é bem comum encontrar muitas pessoas com Alves no nome nestes lugares.

2. Silva

Já o sobrenome Silva é de origem toponímica. Ele vem do latim e significa “selva, floresta ou bosque”. A origem também pode estar relacionada à Torre da Silva, que fica na cidade de Valença, no norte de Portugal.

3. Souza

Em terceiro lugar, o nome Sousa ou Souza também é bem comum no Brasil. Trata-se de um sobrenome toponímico de origem portuguesa.

Ele foi originado graças às terras de Sousa, em Foz do Sousa, próximo a cidade de Porto, em Portugal. Sousa é uma palavra derivada do latim saxa, de seixos, rochas.

É uma das famílias mais antigas e ilustres de Portugal, com origem nos reis godos.

4. Oliveira

Esta família teve o mais antigo membro de uma das famílias portuguesas. Dom Pedro de Oliveira foi o iniciante desta tradicional linhagem que constituía o Solar dos Oliveiras, na freguesia de Santa Maria na região dos Arcos de Valdevez.

Logo, os brasileiros que possuem esse nome podem se sentir diretamente ligados com as famílias portuguesas.

5. Rodrigues

Já o sobrenome Rodrigues é de origem espanhola. Remete ao “filho de Rodrigo”, por causa do sufixo ‘es’. Assim como os “Silvas”, a herança é lusitana – antiga província, onde atualmente é o território de Portugal -, mas foi adaptada ao longo dos anos por imigrantes das antigas “capitanias hereditárias”.

Há vários “Rodrigues” listados na Espanha e nos países colonizados pelos espanhóis.

6. Pereira

O nome Pereira vem da árvore que produz peras. Era o nome que se dava aos vários lugares e zonas, em Portugal, onde existia o cultivo de peras. Por isso, quem vivia nestes diversos locais de pereiras passou a adotar o nome.

