Mulher escolhe nome inédito para o filho: “como ela teve coragem de colocar uma coisa dessa?”

Revelação gerou reações hilárias entre os internautas, que não deixaram de notar a semelhança dele com outra palavra

Anna Júlia Steckelberg - 16 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução)

A influenciadora Brooklyn Franklin, de 25 anos, compartilhou uma escolha inusitada para o nome do filho em um vídeo carinhoso no TikTok, onde os dois aparecem juntos no carro.

Com um sorriso no rosto, Brooklyn comentou: “É uma sensação incrível saber que o filho nunca terá o mesmo nome que outra pessoa quando crescer.”

O nome escolhido foi Bekan. Embora a influenciadora tenha declarado que criou o nome, ele também é associado a um personagem da famosa saga Star Wars e a uma vila na Irlanda, o que levanta questionamentos sobre sua originalidade.

Brooklyn revelou que se apaixonou inicialmente pelo nome Beckham, mas decidiu alterá-lo para dar um toque mais exclusivo.

A escolha gerou reações hilárias entre os internautas, que não deixaram de notar a semelhança do nome com a palavra “bacon”.

Um usuário perguntou: “Como ela teve coragem de colocar uma coisa dessa?” Outro seguiu a brincadeira, questionando: “Bekan, por que parece bacon? Por que ninguém pensou nisso antes?”

Uma terceira pessoa ainda se divertiu: “Bacon? Gosta de bacon? Ou como se pronuncia?”

Para esclarecer a confusão, Brooklyn explicou que o nome é pronunciado como “beck-an”, tentando dissipar as associações alimentares.

