Quem consegue resistir a um delicioso bolo recheado, não é mesmo? Mas, muitas vezes, ele acaba ficando destruído na hora de guardar.

A cobertura fica toda espalhada na vasilha, fica difícil cortá-lo dentro do recipiente, e ele acaba todo despedaçado, perdendo sua textura original.

No entanto, existe um truque muito simples para evitar todos esses probleminhas. Está curioso, né? Leia até o fim e aprenda a guardar o bolo corretamente.

Esta é a forma correta de guardar o bolo para não estragar (muitos erram)

Quem nunca foi a uma festa de aniversário, se deliciou com as comidas e voltou com uma marmita para casa, que atire a primeira pedra!

Uma das grandes estrelas das comemorações é o bolo, mas, ao guardá-lo em um recipiente, além de despedaçar, a cobertura faz uma tremenda bagunça.

Mas existe uma forma simples e pouco convencional de preservar o pedaço inteiro, sem abrir mão do recipiente e sem fazer nenhuma sujeira.

A dica, compartilhada por um perfil no Instagram (@ideiaseinspiracoes), mostra o jeito certo e inteligente de armazenar o pedaço de bolo.

Basicamente, ao invés de colocar o alimento diretamente no recipiente, coloque-o na tampa e guarde a vasilha de cabeça para baixo.

Embora pareça uma tremenda loucura, ao abrir o recipiente, o bolo fica inteiro e facilita muito o corte para consumo, sem fazer nenhuma bagunça.

A dica também funciona para guardar outros tipos de alimentos, como queijos, pães e manteiga. Assista ao vídeo: