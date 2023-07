Mesmo após voltar do Araguaia, Roberto Naves não é encontrado na Prefeitura por vereador

O vereador Delcimar Fortunato (Avante) usou os stories do Instagram para compartilhar uma visita surpresa que fez ao gabinete do prefeito Roberto Naves (PP), no Centro Administrativo.

Ele começa dizendo que a iniciativa ocorreu após tentar marcar uma agenda três ou quatro vezes durante a semana com Roberto para falar sobre os projetos que aguardam votação na Câmara, mas sem sucesso. O prefeito voltou recentemente de viagem ao Araguaia.

“Eu sou da base aliada, o prefeito é meu parceiro e vocês sabem disso. Então eu quero falar com ele”.

Durante a saga até o gabinete, Delcimar Fortunato foi recebido pelo secretário parlamentar e pela secretária de Roberto, mas não conseguiu a agenda que tanto queria, sendo informado que o prefeito não se encontrava no local.

“O prefeito não quer me receber. Ele não está sendo parceiro com Delcimar Fortunato, continuo na base aliada, porém ele não quer me receber. Eu não vou falar se vou votar contra ou a favor, vocês vão ver o resultado na hora”.